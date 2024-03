Yapılan açıklamada, “Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımlanmaktadır. Vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesi ile hesaplanan “Beden Kütle İndeksinin 25’in üzerinde olması fazla kiloluluk, 30’un üzerinde olması ise obezite olarak değerlendirilmektedir. Fazla kiloluluk ve obezitenin nedenlerinin birçoğu önlenebilir durumlardır; temel nedeni ise tüketilen ve harcanan kalori arasındaki dengesizliktir. Fazla kilolu veya obez olmak hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalık için riski arttırır” denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 yılındaki raporuna göre 2030 yılına kadar 1 milyar insanın bu hastalıkla yaşayacağı tahmin edilmekteydi. Dünya Obezite Federasyonu’nun 2023 yılı raporunda ise 2020’de yaklaşık 1 milyar kişinin (her 7 kişiden 1’i) obezite ile yaşadığı; etkin şekilde müdahale edilemezse 2035 yılında dünya genelinde 1,9 milyar kişinin (her 4 kişiden 1’i) obezite ile yaşayacağı, dünya nüfusunun yarısının (4 milyar kişi) fazla kilolu veya obez olacağı tahmin edilmektedir. Aynı rapora göre 2020 yılında her 11 çocuktan 1’inin obez olduğu, 2035 yılına kadar %100’ün üzerinde bir artışla 400 milyon çocuğun obez olacağı öngörülüyor. Çocukluk çağı obezitesinin artış hızı daha yüksek olup; obezitenin fiziksel ve ruhsal sağlığa ek olarak akademik başarıyı da olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. “

Obeziteden korunma ve obezite ile mücadelede en önemli iki unsur; sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Fazla kilolu ve obez bireyler, beslenme ile ilgili konularda doğru bilgi edinmek ve diyet tedavisi almak için İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde verilen beslenme/obezite danışmanlığı hizmetinden yararlanabilir.

Aile hekimlerinin yönlendirmesiyle merkezimize başvuran hastalar öncelikle ayrıntılı vücut analizleri yapıldıktan sonra diyet programına dahil edilirler. Burada diyetisyen eşliğinde kendilerine özel düzenlenen beslenme programlarıyla takibe alınan hastalar zayıflamaya yönelik herhangi bir ilaç kullanmadan diyetleriyle hem fazla kilolarından kurtulur hem de sağlıklı beslenmeyi öğrenmiş olurlar. Bu sayede hayatlarına daha kaliteli ve mutlu bir şekilde devam eden bireyler birçok kronik hastalıktan da korunmuş olurlar.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde 1 No’lu Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi ve 2 No’lu Gazi Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bulunan Obezite merkezlerimizde vatandaşlarımız ücretsiz beslenme /obezite danışmanlığı hizmetleri alabilir. Son 1 yılda 1639 vatandaşımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimize başvurmuş, ücretsiz diyet hizmeti almıştır. Ayrıntılı vücut analizleri yapılıp kendilerine özel düzenlenen beslenme programlarıyla hayatlarına daha hafif ve sağlıklı devam etmeye başlamışlardır.”

