Yaşamımızın en anlamlı ve duygusal günlerinden birini, Anneler Günü’nü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutluyoruz.

Bu yıl da, 11 Mayıs Pazar günü, yani bu hafta sonu, annelerimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunacağız, ebediyete intikal etmiş olan annelerimizi ise, sonsuz minnet duygularımızla, rahmetle anacağız.

Sevgi ve coşkunun tavan yaptığı bu günde, annelerimize imkânlarımız ölçüsünde, küçük de olsa bir hediye vermek ise, güzel bir geleneğimiz.

İşte bu anlayışla, Albayrak Caddesi esnafı ortak bir karar alarak, Anneler Günü dolayısıyla yüzde 20 indirim uygulamasını başlattı. Bu uygulama 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Albayrak Caddesi’ndeki işyeri sahipleri, “Hemşehrilerimizin annelerine verecekleri hediyelerle ilgili bizim de küçük bir katkımız olursa mutluluk duyacağız” ifadesini kullanıyorlar.