Dünyada ekonomi alanında önemli yayınlardan biri olan ve her yıl yayınladığı “Dünyanın En Zengin Kişileri” listeleri ile dikkat çeken Forbes Dergisi, 4 yıllık aranın ardından “En Zengin 100 Türk” listesini de yayınladı.

Çorum’dan çıkarak kendi kişisel gayreti ile en zenginler arasına girmeyi başaran Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da 600 milyon dolarlık servetiyle listeye 78’nci sıradan girmeyi başardı.

Forbes Dergisi tarafından 4 yıl aradan sonra hazırlanan “En Zengin 100 Türk” listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor. 2020 yılında hazırlanan son listedeki 119 kişinin toplam serveti ise 100 milyar dolardı.

2025 yılı itibariyle Türkiye’nin en zengin ismi ise yine Murat Ülker oldu. Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, 5,5 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer alıyor. Listedeki Ahmet Ahlatcı gibi 59 kişi ise kendi servetini kendi yaratan isimler olarak ön plana çıkarılıyor. Bu yıl ilk kez listeye giren 4 kişiden biri de Ahlatcı oldu.

Buna göre bu yıl listeye Çorum Şeker Fabrikası’nın da işletmesini üstlenen Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Hakan Safi, 2025 yılının ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı listeye giren isimler olarak dikkat çekti. Ayrıca listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin servetinin listenin sonunda yer alan 10 kişinin ise 7 katına ulaşıyor.

Önceki yıllarda birkaç kez Forbes listesinde “Milyarder Aileler” içinde bulunan Şevket Sabancı’nın torunları Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu da bu yıl listede yer aldı. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi dışında listeye yeni giren diğer üç kişinin tamamı BIST’e yeni kote olan şirketlerin büyük hissedarları: Ankara merkezli Gülermak Ağır Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, kuyum dendiğinde Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden Ahmet Ahlatcı.

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın serveti, tamamen kendi girişimleri ve Ahlatcı Holding’in büyüyen başarısı ile desteklenen birikiminden kaynaklanıyor. Ahmet Ahlatcı'nın listede yer alması, Ahlatcı Holding'in iş dünyasında sağlam bir yer edinmesini ve büyüyen etkisini gösteriyor. Bu başarı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve sektördeki güçlü duruşunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ahmet Ahlatcı ayrıca servetiyle Erden Timur, Dilek Sabancı, İnan Kıraç, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi tanınan zenginleri geride bırakmayı da başardı.

AHMET AHLATCI KİMDİR?

1959 yılında Çorum'da doğan Ahmet Ahlatcı, iş hayatına genç yaşta atıldı. 1984 yılında Eğridere Caddesi’nde küçük bir kuyumcu dükkanı açarak ticarete adımını attı. Azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede büyüdü ve Ahlatcı Kuyumculuk markasını yarattı. Ahlatcı, 2012 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni kurarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Altın ve değerli metallerin işlendiği rafineri, Ahlatcı Holding'in amiral gemisi haline geldi. Holding, bugün altın sektörünün yanı sıra enerji, finans, turizm ve gayrimenkul gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Ahmet Ahlatcı, altın sektöründeki başarısıyla "Altın Kralı" olarak anılıyor. Türkiye'nin en büyük altın rafinerisini kuran Ahlatcı, altın ithalatı ve ihracatında önemli bir rol oynuyor. Ahlatcı Holding, Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunan önemli holdingler arasında yer alıyor

Editör: Haber Merkezi