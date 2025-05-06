Ulu Mezarlık karşısında yıllarca esnaflık yapmış Hacı Derviş lakabıyla tanınıp herkes tarafından sayılıp sevilen merhum Mehmet Zeki Cindiloğlu'nun eşi, Çorum Belediyesi'nden Emekli Arslan Cindiloğlu, Nesrin Kırış, Nuriye Tosun, Nuran Hekimoglu ve Nurcan Kapısız'ın kıymetli annesi, Hitit Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Mihriban Cindiloğlu Demirer, Çağıl Makine'de görev yapan M. Akın Cindiloğlu ve Gazi Üniversitesi'nde Araş. Gör. Z. Umut Cindiloğlu'nun babannesi, kasap Selim Tosun’un kayınvalidesi, TSO Meclis üyesi ve Golonya Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun’un anneannesi olan 'Solmaz Özak Cindiloğlu' (87) vefat etmiştir.

Solmaz Özak Cindiloğlu’nun cenazesi yarın Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.