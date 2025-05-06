Bakanlık, aralarında Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Köseoğlu Bal, Arıcızade ve Vitamel gibi markaların da bulunduğu ürünlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı. E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından açıklanan listedeki bal markaları dikkat çekti.

BU MARKALARA DİKKAT;

Haskaymak

Erzincan Birlik Bal

Pervari Sepeti

Pervari

Köseoğlu Bal

Haskaymak

Arıcızade

Abalı

Vitamel

Beyşehir Yöresel Ürünler

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:

PEKİ SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Öte yandan Bal üreticisi Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, gerçek balın nasıl anlaşılacağına dair önerilerde bulundu. Bilal Teymur, sahte balın doğallıktan uzak, çeşitli kimyasal katkılarla üretilerek piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Gerçek balın üretimi zahmetli ve doğaya bağlı bir süreçtir. Bu yüzden maliyeti yüksektir. Ancak sahte ballar, düşük maliyetle üretilip tüketiciye sunularak sektörde ciddi bir güven problemi oluşturuyor" dedi.

Sahte balı anlamanın bazı yolları olduğunu ifade eden Teymur, gerçek balın zamanla kristalleşebileceğini ve bunun doğal bir süreç olduğunu söyledi. Eğer bir bal uzun süre boyunca akışkanlığını koruyorsa bu durumun şüphe uyandırması gerektiğini belirtti. Ayrıca hakiki balın, çiçek kokusunu andıran hafif ve doğal bir aromaya sahip olduğunu, aşırı tatlı ve yapay aromalı ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Fiyat konusunda da uyarılarda bulunan Teymur, piyasa ortalamasının çok altında satılan ürünlerin sahte olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Son olarak Teymur, tüketicilere şu çağrıda bulundu: "Gerçek balı tüketmek sağlığınız açısından çok önemli. Güvenilir markalardan, analiz raporları mevcut olan ürünleri tercih etmek büyük bir fark yaratır." dedi.