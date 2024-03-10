Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Saatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 1857 tarihinde kadını sömüren ve köleleştiren kapitalizme başkaldıran, emek ve ekmeğinin mücadelesi uğruna canlarını feda ederek adını tarihe yazdıran kadınların anısıdır. Hak ve adaletten söz eden batının ikiyüzlülüğünü ortaya koyan örneklerden biri olan bu hadise, kadın hak ve özgürlükleri açısından bir ibret vesikası olarak tarihteki yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

Kadınların bu toplumun temeli olduğunu ifade eden Saatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kadın, ailenin temeli, gelecek nesillerin teminatıdır. Kadınlarımız olmadan bir yanımız eksiktir. Çalışan kadın olarak yaşadığınız sorunlara ek olarak, kadın olmanın getirdiği zorluklarla da mücadele ediyorsunuz. Bir kangrene dönüşen sağlıkta şiddet olaylarında, şiddete en çok maruz kalanların kadın çalışanlarımız olduğu ortadadır. Yapılması gereken, kadınlarımıza sahip çıkmak, toplumsal duyarlılığı artırarak şiddet olaylarını tamamıyla sona erdirmektir. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapılmalıdır. Öncelikle mevcut yasal düzenlemeler ciddiyetle uygulanmalı ve bu düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ek düzenlemeler yapılmalıdır. Cenneti kadınların ayakları altına seren dinimiz, kadınların erkeklere Allah’ın bir emaneti olduğunu buyurmuştur. Kadın; ailenin temeli, gelecek nesillerin teminatıdır. İnsani değerlerle donanmış bir annenin yetiştireceği evlatlar geçmişte nasıl bir Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim olmuşsa, yakın geçmişimizde Nene Hatun olmuş, Sütçü İmam olmuş, Seyid Onbaşı olmuştur. 28 Şubat’ta Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, 15 Temmuz’da 250 şehidimiz olmuştur. Kadın, toplumun mayasıdır. Sağlam bir gelecek, kadınlarımızın bilgeliğinde, çağı kuşanmasıyla, her alanda kendini yetiştirmesinde şekillenecektir.”

Editör: UĞUR GÖRKEM