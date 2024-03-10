Aşgın’ın kendisinin olmadığı bir toplantıda fotoğrafını göstererek çok marjinal bir uç gibi gösterdiğini iddia ederek, “Bu durum benim içimde bir uhde olarak kaldı. Aşgın’ı kibirli bir insan olarak görmüyorum, saldırgan bir insan olarak da görmüyorum, hakkın hukukun adaletin yanında olarak görüyorum ama bazen de coşkuya kapıldığını, duygusal davrandığını görüyorum. O konuşmanın da öyle bir an olduğunu düşünüyorum. Biz farklı düşünen insanlarız, farklı kültürlerden geliyoruz ama hepimiz bu kentin insanıyız. Kadeş Barış Meydanı’nda katıldığımı bir toplantıdaki fotoğrafımı alıp sanki ben çok uç, çok marjinal bir şey yapıyormuşum gibi konuşuyor. Aynı fotoğrafta olan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyelerini Hacı Bektaş’ta bir gün sonra Yusuf Ahlatcı’yla birlikte ziyaret edip başarılar diliyor. Bunu şunun için söylüyorum bu kent çatışmanın kavganın ne demek olduğunu gördü, bundan sonra olmasın.” ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ