Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Üsteğmen Fatih Toklu, 30 Ağustos'un Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olduğunu söyledi. Türk milletini tarih sahnesinde yer aldığı günden itibaren yok etmek isteyen güçlerin her daim var olduğunu hatırlatan Toklu, "Ancak her seferinde Türk milletinin sinesinde beslediği kahraman evlatları bu hain emellere dur demesini bilmiştir. 30 Ağustos Zaferi ile bu topraklar ezeli ve ebedi vatanımızın olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Toklu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah ve dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri saygı minnet ve rahmetle andı.

Konuşmanın ardından Çorum Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunu ekipleri gösteriler yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Törende Fen Lisesi öğrencisi Ezgi Gökmen okuduğu şiirle büyük alkış aldı.

Öte yandan dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program geçit töreni ile sona erdi.

Törene Vali Ali Çalgan, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.