Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdiğini duyurdu. Pazar günü sıcaklıklar zirveye ulaşacak, salıya kadar bunaltıcı hava sürecek. Çarşambadan itibaren ise kademeli serinleme bekleniyor.

Çorum'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarın (pazar) 36 dereceye kadar çıkacak. Bugün kentte en düşük sıcaklık 16, en yüksek 35, pazar en düşük 17, en yüksek 36. Pazartesi en düşük 18, en yüksek 36 dolaylarında seyredecek.

UZMANLARDAN UYARI: GÜNEŞTEN KAÇININ

Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11:00 – 17:00 arası) doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlıların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.