Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılacak olan kongreye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, tüm Çorum halkına davette bulundu.

SP İl Başkanı Sarı paylaşımında; “Aziz hemşehrilerim, sizleri 10 Mayıs Cumartesi günü, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda, saat 19.30'da yapılacak olan Saadet Partisi İl Kongremize davet ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın da teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz ve 'Yeni Bir Dünya' için, 'Yeniden Büyük Türkiye' için, bütün dünyanın kurtuluşu ve saadeti için sağlam bir tuğla koyacağımız İl Kongremize katılımlarınızı bekliyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi