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Hitit Üniversitesi, üniversite-sektör işbirliği bağlamında öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak adına sektör ile yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin mesleki eğitim uygulamalarına ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmelerine olanak sağlayacak araç, düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 40 yılı aşkın süredir öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.



Otomotiv Teknolojileri programına her yıl 30 öğrencinin kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Maraşlıoğlu, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Gerek laboratuvar imkanlarını genişletme gerekse de mesleki deneyim kazanmaları noktasında sektör ile yakın işbirliği içerisindeyiz. Öğrencilerin işletmelerde sektör tecrübesi kazanmalarına olanak sağlayan bir eğitim modeli uyguluyoruz. 3+1 eğitim modeli olarak da bilinen “İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti ile mezuniyet öncesi işletmelerde iş başında uygulama fırsatı sunuyoruz. Otomotiv sektörü ülkemizde çok dinamik bir yapıya sahip. Bu yüzden bizde kendimizi yenilemek zorundayız. Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Toyota Türkiye’ye teşekkürlerimi sunuyorum. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum.”



Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Bakyam, “Üniversite olarak hedefimiz öğrencilerimizin alanlarında en iyi seviyeye gelmesini sağlamak” dedi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3+1 eğitim modelinin uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Baykam, şunları söyledi:

“3+1 uygulaması getirilerinin çok olduğu bir alan. Buna çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizin her alanda kendilerini yetiştirmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz. Eğitimlerine olan her türlü katkı bizleri inanılmaz sevindiriyor. Böyle bir katkı için öncelikle Toyota Lojistik Servisleri Türkiye ile Serkan Ergün Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz.”

Toyota Lojistik Servisleri Türkiye Müdürü Serkan Ergün, 6 kişilik ekip ile Türkiye’de üretilen ve yurt dışından Türkiye’ye gelen araçların lojistiğinden sorumlu olduklarını ifade etti.



Teslimat süreçlerinde bazı araçların ufak hasarlar aldığını belirten Ergün, “Normalde bu araçları geri dönüşüme gönderiyorduk. Biz bu araçları heba etmek yerine eğitimde kullanmayı planladık ve ihtiyacı olan teknik bölümlere vermek istedik. Daha sonra söz verdiğimiz gibi hibrit ve elektrikli araçlardan da göndereceğiz. Amacımız eğitime katkıda bulunmak. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.