Ahlatcı Çorum FK’nın, geçen sezon Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı play-off yarı final maçından sonra “rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Zargo Toure 1 maçtan men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırılmıştı. Senegalli stoper, cezası nedeniyle Ümraniye maçında forma giyemedi ve karşılaşmayla birlikte cezası tamamlandı.

Zargo Toure Pazar günkü Fatih Karagümrük maçında takımdaki yerini alabilecek. 1 maç cezası kalan Tunahan Ergül’ün ise Fatih Karagümrük maçıyla birlikte cezası bitecek.