Uluslararası Badminton Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan HEBAR U17 Bulgaria Open 2023 müsabakaları 26-29 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde yapıldı. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği turnuvada Çorum Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü'nün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş de yer aldı. Daha önce bir çok önemli başarıya imza atan Çorumlu milli sporcu Mehmet Can Töremiş, bu organizasyonu da boş geçmedi. Genç sporcu hem tek erkekler, hem de Samsun Büyükşehir Belediyespor'lu partneri Aysu Aslan ile birlikte karışık çiftler kategorisinde şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Can'ın başarısında büyük bir pay sahibi olan Barış Boyar, Mehmet Can Töremiş'in başarısı ile gurur duyduğunu ifade ederken, kendilerine destek veren Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci'ye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, milli takım antrenörleri Yaşar Kaya ve Özgür Potuk'a teşekkürlerini iletti.