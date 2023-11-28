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Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapıldı. Çorum’u temsil eden sporculardan Kağan Töremiş, kürsüye çıkmayı başardı.

240 kulüpten 950 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasına Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisine bağlı 10 kulüpten toplam 10 sporcu katıldı. Bu sporculardan, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü öğrencisi Kağan Töremiş, çift erkeklerde derece yaptı. Töremiş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden partneri Barış Ermiş ile birlikte Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bronz madalya kazanan Kağan Töremiş ve partneri Barış Ermiş’i tebrik eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi sahibi Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kuruluna teşekkür etti.