Edinilen bilgiye göre S.C. idaresindeki 19 LE 343 plakalı otomobil ile Y.E.D.’nin kullandığı 06 BKM 484 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Toptancılar Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 06 BKM 484 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK