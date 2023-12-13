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Üretim yapan fabrikalara, “üretim, istihdam ve ekonomiye” katkılarından ötürü teşekkürlerini ileten Kartal, “Bilindiği ve her yıl üretim sezonunun başlaması ve bitişinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere sektörümüz mevsimlik olarak çalışmakta ve sanayicilerimiz mevsimsel olarak üretime ara vermektedir. 2023 yılını üretim sezonunu tamamlayarak 2024 üretim sezonu için hazırlıklarımıza tüm hızıyla başlamış bulunmaktayız” dedi.

“VERİMLİ BİR YIL OLMADI”

Üretim açısından verimli bir yıl geçiremediklerini kaydeden Kartal, “Özellikle sektörümüzde işgücü açısından eksiklikler yaşanmıştır. Emek yoğun ve yüksek istihdam gereken sektörümüzde iş gücüne ulaşma konusunda büyük aksaklıklar yaşanmıştır. İşletmelerimizin kapasite kullanım oranları işgücü eksiklikleri sebebi ile düşmüştür. Kapasite kullanımının azalmış olmasına karşılık mevsim koşullarının müsaade etmesi ile yıllık üretim hedeflerine yaklaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

“LOJİSTİK VE MÜŞTERİYE ULAŞMA

ZORLUĞU EN ÖNEMLİ ENGEL”

Geçmiş yıllara göre uzun bir üretim sezonu geçirdiklerini söyleyen Kartal, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Tuğla-kiremit sanayisi açısından iniş ve çıkışlarla dolu bir yıl geçirdiğimizi söylemek doğru olacaktır. Talep değişkenliği, nakliye zorlukları ve maliyet değişkenleri sanayicimizi zorlamıştır. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan durgunluk ile birlikte nakliye yöntemlerinin azlığı ve yüksek navlun bedelleri sanayimizde ürün stok miktarını kritik seviyelerin üzerine çıkarmıştır. Üretim ve mevsimlik üretim yapmanın doğasında ürün stoku vardır fakat talep dengesizliği ve nakliye zorluklarına bağlı stok artışları bizleri zorlamaktadır. Bölgesel olarak ulaşamadığımız demiryolu, müşteri ilişkileri ve ticaret açısından etkin kullanmadığımız hava yolu gibi ulaşım enstrümanları bizlerin ulusal ve uluslararası ticarette basamak atlamasına engel teşkil etmektedir. Hedeflenen projelerin bir an önce hayata geçmesi ve ilimizin temel sanayisi olan yapı malzemesi tuğla kiremit sanayinin ilerlemişinin önündeki engelleri bir nebze kaldıracağı düşüncesindeyiz. Lojistik ve müşteriye ulaşma zorluğu üreticinin önünde engel teşkil etmemelidir.”

“SANAYİCİLERİN ÖNÜNDEKİ

ENGELLER KALDIRILMALI”

“Yaşanan zorluklara karşın kalkınmanın sanayileşme ve üretimle sağlam temeller üzerinde sağlanacağı bilincinde olan sektörümüzün üretim kapasitesinin daha etkin değerlendirilmesi gerekmektedir. Gücümüzü kullanma konusunda desteklenmemiz gerektiği bir gerçek. Türkiye’nin 7 bölgesine ürün tedariki yapan ve sektöründe lider konumda olan sanayimizin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız.

Üretim faaliyetlerimiz yanında 2023 yılında birçok işletmemiz yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlamıştır. Bu alanda yatırımlar yapmıştır. Sektörümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarında en üst seviyede olan sektör temsilcisi olarak görülmektedir. Üretim sezonun bitişi ile birlikte bir sonraki yıl için çalışmalarımıza hız kesmeden başladık ve hedeflerimizi koyduk. Hedeflerimize ilerlemek için engellerin kaldırılması bizler için çok önemli. 2024 yılında sürdürülebilir üretim, yeşil enerji ve verimlilik üretim hedeflerimizin gerçekleşmesinde, gelişmesinde ve hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Biz toprak sanayicileri ilimizin temel ve lokomotif sanayisi olduğumuzun bilincindeyiz. Olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılması, sanayimizin desteklenmesi ile görevimizi yerine getirerek öncü olmaya devam etme hedefindeyiz. Sanayimizin paydaşları olan makine, nakliye, hammadde sanayileri ile küçük esnaf ve çalışanlarımızın bizlere destek ve özverileri bizleri güçlendirmektedir.

Bu vesile ile tüm sanayicilerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımıza üretim sezonuna katkıları, emekleri ve özverileri için bir kez daha teşekkür etmek isterim.”