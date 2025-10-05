İl genelinde toprakların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması amacıyla yapılan iş ve işlemler, ilgili mevzuata uygun şekilde titizlikle sürdürülüyor.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını önlemek ve verimli toprakları gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek adına, tüm yasal süreçler büyük bir hassasiyetle uygulanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların sadece mevzuat gereği değil, aynı zamanda çevresel ve tarımsal sorumluluk anlayışıyla yürütüldüğünü ifade ediyor.

Toprak koruma bilincinin yalnızca kurumlar tarafından değil, aynı zamanda üreticiler ve vatandaşlar tarafından da sahiplenilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda yapılan açıklamada: “Üreticilerimizin ve halkımızın, topraklarımızın korunmasına katkı sağlaması; hem tarımsal verimliliğimiz hem de çevresel sürdürülebilirliğimiz açısından büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprakların korunması adına yürüttüğü bilgilendirme, denetim ve uygulama çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

