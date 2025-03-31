Solmaz, “Sayın il başkanı; ayrıştırıcı politikaların demode olduğunu, artık tarihin karanlık çöplüğüne atıldığını farkedememiş. Toplumu bölüp parçalayıp siyaset üretme dönemlerinin sona erdiği idrak edememiş” dedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, halkın sevgiye, barışa, toplumsal uzlaşıya ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, “Artık; barış, kardeşlik ve dayanışma zamanı. Yapılacak ilk seçimde bu kötü akıldan halkımızı kurtaracağız” ifadesini kullandı.

Dinçer Solmaz’ın konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“AKP İl Başkanı Yakup Alar, sosyal medya hesabından, “Düşmanın oku nereyi gösteriyorsa, bizler için doğru yol orasıdır” şeklinde paylaşımda bulunmuş. Göreve geldiği günden itibaren toplumsal kutuplaştırma ve ayrıştırma üzerine tez konusu yapılabilecek düzeyde beyan verme konusunda yeteneklerini bizlerden esirgemeyen sayın başkanın bu ifadesine karşı en ufak bir şaşkınlık yaşamadık.

Sayın il başkanının paylaşımı; Çorum gibi sancılı ve acı hatıralarla dolu bir tarihe sahip olan ilimizde; halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu meydana getirmiştir.

Ama kendisine kötü bir haberimiz var. Halkımızın “düşman hukuku” şeklindeki stratejilere karınları tok. Sayın il başkanı; ayrıştırıcı politikaların demode olduğunu, artık tarihin karanlık çöplüğüne atıldığını farkedememiş. Toplumu bölüp parçalayıp siyaset üretme dönemlerinin sona erdiği idrak edememiş.

Artık; barış, kardeşlik ve dayanışma zamanı. Yoklukta değil, varlıkta birleşeceğiz. Ve ne pahasına olursa olsun aksi yönde siyasete karşı terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yapılacak ilk seçimde bu kötü akıldan halkımızı kurtaracağız.

Tüm halkımızdan bu şekilde provokatif ve ayrıştırıcı ifadeleri ciddiye almamalarını rica ediyorum. Birliğimizi, dirliğimizi asla bozamayacaklar.

Sayın il başkanını bir kez daha makamına yakışır bir şekilde itidalli ve birleştirici bir tutum alması konusunda ikaz ediyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ