CHP’li yöneticiler, Ramazan Bayramının ikinci günü olan bugün saat 14.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda bayramlaşma etkinliği düzenliyor.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, mübarek Ramazan Bayramının tüm halka sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, bayramlaşma törenini parti binasında yapmak yerine halkın içinde, Kadeş Meydanında yapacaklarını bildirdi.

Solmaz ayrıca CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için başlattıkları imza kampanyasına da tüm halkın desteğini istedi. Solmaz, “hemen erken seçim istiyoruz. İmamoğlu yanımızda olsun, sandık kurulsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve ön seçimlerin yapıldığı 23 Mart tarihinde ise tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla vatandaşlardan tepkiler yükseldi. İstanbul’da Saraçhane'de ve Maltepe'de düzenlenen mitinglerin ardından, CHP imza kampanyası başlattığını açıkladı. İmza kampanyası, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim' başlığıyla duyuruldu.

Editör: Haber Merkezi