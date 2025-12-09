Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Afacan mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği 10 Aralık’ın tüm dünyada insan haklarının önemine dikkat çekilen özel bir gün olduğunu belirtti.

İnsan haklarının doğuştan geldiğini ve evrensel olduğunu vurgulayan Afacan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Aralık, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği ve tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanan önemli bir gündür. Bu anlamlı gün, insanın doğuştan sahip olduğu hakların korunması, geliştirilmesi ve herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini hatırlatır.

Toplumların gerçek gelişmişliği; adaletin herkese eşit uygulanmasıyla, özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla ve insan onuruna saygı duyulmasıyla ölçülür. Her bireyin yaşama, düşünceyi ifade etme, eğitim, sağlık ve güvenli bir yaşam hakkı evrenseldir ve ihlal edilemez.”

Afacan, insan haklarının korunması adına herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “Bugün, insan haklarının korunması için daha çok sorumluluk almamız gerektiğini hatırlıyor; barışın, hoşgörünün ve eşitliğin hâkim olduğu bir dünya temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi