CHP’li Tuncay Yılmaz, "Biz daha önce de CHP grubu olarak Başkan'a makam araç bolluğunu sorduk. Başkan'ın Audi marka bir makam aracı var idi. Son dönemde bu aracı göremiyoruz. Sayın başkan makam araçlarınızda bir değişiklik mi oldu? Şirkete verdiğimiz bu araç satıldı mı? Satıldıysa satılma koşulları nelerdir? Kaç liraya satıldı?" diye sordu.

ÇÖPLÜ FİYAT AÇIKLAMADI

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 300 bin kilometrede olan 2014 model aracın BELTAŞ A.Ş. üzerinden satıldığını, yerine 2025 model ve 5 bin kilometrede olan, aynı özelliklere sahip ikinci el aracın alındığını doğruladı ancak fiyat bilgisini paylaşmadı.

BAŞKAN: KIRIKKALE'DE YOLDA KALDIK

Başkan Aşgın ise Yılmaz'ın kasten polemik konusu yarattığını savunarak, eski makam aracıyla Kırıkkale'de yolda kaldıklarını aracın çekiciyle taşındığını anlattı. Kendisiyle seyahat eden bir kaç arkadaşının da duruma şahitlik ettiğini dile getiren Aşgın, "Ankara yolu üzerinde de birkaç kez sıkıntılar yaşadık. Bu konuda polemiğe gerek yok." diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ 7-8 MİLYON TL

Yaptığımız araştırmaya göre 2025 model Audi 6'nın piyasa değeri yaklaşık 7-8 Milyon TL...