1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı başta olmak üzere acil sağlık hizmetinde çalışanlar ile UMKE ekibinin katıldığı etkinlikte Kurulan stantlarla acil sağlık araç ve ekipmanları protokole ve vatandaşa tanıtıldı.

Vali Çalgan ve protokol üyeleri meydandaki stantları gezerek, acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve görevlilerden bilgi aldı.

OED CİHAZI TANITILDI

Daha sonra ise etkinliğin devamında özellikle ani kalp durmalarına karşı ilimize kazandırılan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle, yerli mühendislik gücü kullanılarak geliştirilen OED cihazı, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar veriyor, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstleniyor. Cihaz sayesinde acil vakalarda kurtulma şansının 3 kat arttığı da dile getirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde cihazın Kadeş Barış Meydanı başta olmak üzere nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelere yerleştirileceği dile getirildi.

“GEREKSİZ ÇAĞRILAR İLE ULAŞIM SÜRESİ AZALIYOR”

Acil sağlık hizmetlerinin zamanla yarışılan anlarda hayat kurtaran, sağlık sisteminin en kritik ve hassas halkalarından biri olduğunu hatırlatarak 7/24 özveri ile görev yapan acil sağlık çalışanlarının her koşulda insan hayatını merkeze alan fedakarlıklarıyla toplumun güven kaynağı olmaya devam ettiğini söyleyen Sağlık Müdürü Prof. Dr. Zehir, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası vesilesi ile olay yerinden hastaneye kadar uzanan süreçte canla başla görev yapan sağlık çalışanları ve destek personelinin haftasını tebrik etti.

Çorum’a A 1 Tipi doktorlu 4, A 2 Tipi 27, B Tipi 9 ve C tipi 1 olmak üzere 41 acil sağlık istasyonunun bulunduğunu, 2025 yılının 11’nci ayı itibarıyla 48’i standart, 10 tanesi 4x4 standart, 2 tanesi 4x4 paletli, 4 sedyeli ve 1 obez yoğun bakım ambulansı olmak üzere acil sağlık hizmetleri için 62 ambulans ile hizmet verdiklerini kaydeden Sinan Zehir, İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde 26 doktor, 174 paramedik, 234 acil tıp teknisyeni, 1 hemşire ebe, 7 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter ve 74 diğer olmak üzere 517 personel ile hizmet verildiğini, bunun yanısıra aralarında uzman hekim, protisyen hekim, sağlık memurları başta olmak üzere 163 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin bulunduğunu dile getirdi.

UMKE ekibinin 3 adet arazi, 2 adet ise lojistik aracı bulunduğunu, 2025 yılında Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde 560 sağlık personelinin katılımı ile hizmet içi eğitimler verildiğini anlatan Sağlık Müdürü Zehir, konuşmasında 2023 yılında yüzde 47.2 olan gereksiz acil çağrı sayısının 2025 yılının ilk 11 ayında yüzde 44,8’e düştüğünü, ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinde kentsel ulaşımın 10 dakika olduğunu ilimizde bu yıl bu sayının 5.7 dakikaya düştüğünü, 30 dakika olan kırsal ulaşımının ise 16.4 dakika seviyelerine indiğini bildirdi.

Çorum’da bu yıl 7 milyon 79 bin kişinin acilden muayene olduğunu aktaran Zehir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise bu sayının 502 bin 500 olduğunu ancak bunun 2 bin 508’inin kırmızı alan muayenesi olduğunu belirtti.

Sağlık Müdürü Zehir ayrıca gereksiz acil çağrılara dikkat çekerek, bu yıl 138 bin 126 kişinin acil sağlık hattını aradığını, bunlardan 61 bin 857’sinin gereksiz çağrı olduğunu kaydederek, gereksiz çağrılar konusunda uyarılarda bulundu.

ÇALĞAN’DAN KUTLAMA

Acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda daha sonra Vali Çalgan bir konuşma yaptı. Çalgan, sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca bir iş yaptığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladı.

Türkiye’nin sağlıkta geldiği son duruma dikkat çeken Vali Çalgan: “Eskiden yabancı vatandaşlar ülkemize geldiğinde acil birşeyleri varsa ülkelerinden uçak kaldırıldı ve bizde gıpta ile izlerdik. Artık bizim de bir vatandaşımız başka bir ülkede mahsur kaldıysa hemen ülkemize getirebiliyoruz” diye konuştu.

Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin süresinin ve gereksiz çağrıların sayısının kısaldığını söyleyen Vali Ali Çalgan özellikle kırsal alandaki acil sağlık hizmetlerinin karşılanma süresini önemli ölçüde anlattı. Vali Çalgan, “Kırsal alanda 112 acil sağlık yardım taleplerine ulaşma süresi ortalama 30 dakikayken biz bunu 17 dakikaya indirmiş durumdayız. Her saniyenin insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu gayretinizden dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Vali Çalgan, “Bu hizmete gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hakkına girmemek için vatandaşlarımızın daha duyarlı davranacağına inanıyorum” diye konuştu.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımının önemine değinen Vali Ali Çalgan, “OED cihazının devreye girmesiyle her hayat kurtarmada bir adım daha öne geçeceksiniz” diye konuştu.