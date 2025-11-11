Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"YÜZYILIN KONUT PROJESİ"NE BAŞVURULAR BAŞLADI

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarasının (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yaptı.

Bugün TCKN'lerinin sonu "2" ile bitenler de e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.



Vatandaşlar hangi bölgede, hangi bankanın hizmet verdiğini "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf" adresinden öğrenebilecek. ALO 181 hattını arayanlar da sorularına cevap bulabilecek.

Yarın son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.