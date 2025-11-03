Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı, 500 bin sosyal konuttan oluşan “Ev Sahibi Türkiye” projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. 81 ilde hayata geçirilecek proje 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor. Tarihte ilk olarak “kiralık konut” uygulaması da hayata geçirilecek ancak bu uygulama sadece İstanbul’u kapsayacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, projeye başvurularını yaparak kura ile konut sahibi olabilecek. Peşinat tutarı, evin fiyatının yüzde 10’u civarında olacak ve geri kalan tutar, 20 yıla kadar vadelendirilebilecek. Bu sayede, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunulacak.

TOKİ ÇORUM'DA 9 İLÇEYE KONUT YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, illere yapılacak konut sayısını geçtiğimiz gün açıkladı. Açıklamaya göre Çorum'a 2 bin 867 konut yapılacağı duyuruldu. Öte yandan bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre konutların yapılacağı ilçeler belli oldu. 2 bin 867 konutun Çorum merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerine dağıtılacağı öğrenildi.

HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT?

Çorum merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ'a yapılacak konutların dağılımı da belli oldu. TOKİ’den edinilen bilgilere göre

Çorum Merkez'e bin 200 konut

Alaca'ya 300 konut,

Bayat'a 200 konut,

İskilip'e 300 konut,

Kargı'ya 63 konut,

Laçin'e 26 konut,

Mecitözü'ne 28 konut,

Osmancık'a 300 konut,

Sungurlu'ya 400 konut,

Uğurludağ'a 50 konut olmak üzere toplam 2 bin 867 konut yapılacak. Söz konusu konutların yapılacağı alanlar da önümüzdeki günlerde duyurulacak.