Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Ekim ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, OSB yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sanayici talepleri, yeni yatırım planları, tapu işlemleri, 2026 yılına ilişkin elektrik dağıtım bedel önerileri ve kiralama talepleri ele alındı. Katılımcılar, bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik konularda fikir alışverişinde bulundu.

Vali Çalgan, toplantıda yaptığı değerlendirmede Çorum OSB’nin bölge ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirterek, “Sanayicimizin her zaman yanındayız. Üretimin, istihdamın ve ihracatın artması için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda alınan kararların en kısa sürede uygulamaya konulması yönünde mutabakata da varıldı.

Muhabir: Haber Merkezi