Mova City Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kiraz, gayrimenkul sektörünün yalnızca bugünü değil, geleceği doğru okumayı da zorunlu kılan stratejik bir alan hâline geldiğini söyledi. 2026 yılına yaklaşılırken sektörün daha temkinli, seçici ve rasyonel bir yapıya evrildiğini belirten Kiraz, “Yüksek enflasyon, artan inşaat maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, gayrimenkulü her koşulda kazandıran bir yatırım aracı olmaktan çıkardı” dedi.

Kiraz, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerin sektörde önemli bir dönüşümü beraberinde getirdiğini vurgulayarak, yatırımcıların artık yalnızca fiyat artışına değil; doğru lokasyon, doğru proje ve doğru zamanlamaya odaklandığını ifade etti.

“HIZLI KAZANÇ DÖNEMİ GERİDE KALDI”

2026 yılına yönelik beklentilerin ani yükselişlerden çok denge ve konsolidasyon sürecine işaret ettiğini kaydeden Kiraz, talebin devam ettiğini ancak alıcı profilinin ciddi biçimde değiştiğini söyleyerek, “Bugün alıcılar daha bilinçli, daha sorgulayıcı. Yaşam kalitesi, ulaşım olanakları, sosyal alanlar ve uzun vadeli değer artışı, fiyatın önüne geçmiş durumda” diye konuştu.

Bu sürecin bir durgunluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kiraz, aksine sektörün daha sağlıklı bir zemine oturduğunu ve nitelikli projelerin öne çıkacağı yeni bir döneme girildiğini dile getirdi.

KONUT KREDİLERİ TEK BAŞINA BELİRLEYİCİ DEĞİL

Konut kredilerinde olası faiz düşüşlerinin piyasada hareketlilik yaratacağını ancak bunun fiyatları otomatik olarak yukarı taşımayacağını ifade eden Kiraz, “2026’da kredilerin tek başına belirleyici olduğu bir dönem beklemek gerçekçi değil. Faiz indirimleri daha çok ertelenmiş talebin kontrollü şekilde piyasaya girmesini sağlar. Burada asıl kritik nokta; krediye erişimin sürdürülebilir ve öngörülebilir olmasıdır. Geçici kampanyalar yerine, uzun vadeli finansman modelleri hem üretici hem de tüketici açısından güven ortamı oluşturur” dedi.

“ASIL SORU FİYATLAR DEĞİL, HANGİ PROJELER DEĞERLENİR?”

2026’ya ilişkin “fiyatlar artar mı, düşer mi?” sorusunun yanlış bir bakış açısı sunduğunu belirten Kiraz, esas sorunun hangi gayrimenkullerin değerini koruyup artıracağı olduğunu söyledi.

Lokasyonu güçlü, şehirle bütünleşmiş, altyapısı tamamlanmış, sosyal donatıları doğru planlanmış ve gerçek yaşam senaryolarına uygun projelerin yoluna devam edeceğini ifade eden Kiraz, plansız ve yalnızca metrekare üzerinden üretilmiş yapıların ise zorlanacağını dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi

Bazı bölgelerde nominal fiyat artışları görülebileceğini kaydeden Kiraz, reel anlamda ise yatay bir seyrin şaşırtıcı olmayacağını sözlerine ekledi.PLANLI ALANLAR KAZANDIRACAKŞehir plancısı kimliğiyle özellikle planlı gelişimin önemine dikkat çeken Kiraz, 2026 ve sonrasında şehirle uyumlu projelerin kazanan taraf olacağını söyledi. Ulaşım aksları, yeşil alanlar, sosyal yaşam ve çevresel sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk hâline geldiğini belirten Kiraz, bu kriterleri karşılamayan projelerin kısa vadede fiyat avantajı sunsa bile uzun vadede yatırımcıyı tatmin etmeyeceğini vurguladı.“SOĞUKKANLI OLAN KAZANIR”2026 yılının acele edenin değil; okuyan, analiz eden ve sabırlı olanın kazandığı bir yıl olacağını ifade eden Hasan Kiraz, “Gayrimenkul sektörü hâlâ güçlü ve ciddi bir potansiyel barındırıyor. Ancak bu potansiyel plansız büyümede değil, doğru projelerde ve doğru şehircilik anlayışında saklı. Gayrimenkul artık bir refleks değil, strateji işidir” dedi.