Asgari ücret ve çalışma koşullarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özünel, işçi ve emekçilere birlik ve örgütlenme çağrısı yaptı.

Milyonlarca işçinin yoksulluk, sefalet ve açlık koşullarıyla güne başladığını ifade eden Özünel, ülkede uygulanan ekonomik politikaların işçi ve emekçilerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi. Özünel, oluşturulan bütçelerin emekçiler için değil, sermaye için hazırlandığını, tüm kaynakların sermayeye aktarıldığını belirtti.

2025 yılı için belirlenen asgari ücretin Şubat ayından bu yana açlık sınırının altında olduğuna dikkat çeken Özünel, mevcut asgari ücretin yoksulluk sınırının yalnızca beşte biri seviyesinde kaldığını dile getirdi.

İşçi ve emekçilerin taleplerini örgütlemek ve mücadeleye hazırlamak yerine masadan çekilmenin bir çözüm olmadığını ifade eden Özünel, gerçek çözümün fabrikalarda ve iş yerlerinde örgütlenmekten geçtiğini söyledi.

“ERDOĞAN-ŞİMŞEK PROGRAMI, EMEKÇİLERE DAHA FAZLA YOKSULLUK GETİRDİ”

Uygulanan Erdoğan-Şimşek programı ve orta vadeli programın “IMF’siz IMF programı” niteliği taşıdığını belirten EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, bu politikaların işçilere ve emekçilere daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet ve daha fazla açlık getirdiğini kaydederek, kadınların, gençlerin, işçilerin, emeklilerin ve üretici köylülerin bu programlarda yok sayıldığını bildirdi.

İş cinayetlerinin ve MESEM’lerde çocuk ölümlerinin devam ettiğine dikkat çeken Özünel, işçi sınıfına ve emekçilere birlik ve örgütlenme çağrısı yaparak, “Biz milyonlarcayız, onlar bir avuç” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi

Sermaye düzenine karşı fabrika fabrika, iş yeri iş yeri örgütlenmenin zorunlu olduğunu ifade eden Özünel, insan onuruna yaraşır bir çalışma düzeni ve insanca yaşayacak bir asgari ücret talebinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.Emek Partisi olarak tüm işçileri birleşmeye ve mücadeleye çağırdıklarını kaydeden Özünel, açıklamasını, 2026 yılında daha özgür, daha demokratik ve daha adil bir ülkede yaşamak için mücadeleyi büyütme çağrısıyla tamamladı.