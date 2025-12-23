Projenin ilk konuğu, mesleği gereği birçok kez acının ve gözyaşının hâkim olduğu Gazze’ye gitme fırsatı bulan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alimoğlu oldu.

Okur-Yazar Buluşmaları kapsamında okunan ilk kitap, Prof. Dr. Orhan Alimoğlu’nun Filistin’de, özellikle Gazze’de şahit olduğu dramları, yaşananları, anılarını ve tecrübelerini kaleme aldığı “Sevgili Gazze: Bir Doktorun Anıları” oldu.

Öğrencilerin belirlenen kitabın yazarıyla bir araya gelerek eseri değerlendirmelerinin ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla “Okur-Yazar Buluşmaları” projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Projenin ilk konuğu olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alimoğlu oldu. 9 ayrı lisede öğrencilerce okunarak, Alimoğlu ile birlikte değerlendirilen, kritiği yapılan ve sunumu gerçekleştirilen kitap, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Orhan Alimoğlu, Gazze'de edindiği deneyim ve gözlemlerini; Gazze'deki sağlık hizmetleri ve insani durumu anlattı.

