Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Buna göre bir kişi aldığı ikinci araç için, hasarsızlık indiriminden yararlanamayacak. Sigorta sistemine başlangıç seviyesinden girecek. İndirim, eski aracını satması halinde ikinci yıla yansıyacak.

Kusuru bulunanlar da kendi üstüne ikinci bir araç alıp, eskisini daha sonra satıp hasarsızlık seviyesini ortalamaya çekse de takip eden yılda riskli sürücü seviyesinden yüksek prim ödeyecek.

Sigorta uzmanı Noyan Doğan değişikliği, “Bugüne kadar kusurlu sürücü mükaftlanıyordu sistemden. Sistemin bu boşluğundan faydalanıyordu ve çok ciddi düşük primler ödüyordu. Kusurlu sürücüyle kusursuz sürücü arasında artık hakkaniyet sağlanmış olacak. Kişiler daha ucuz primler ödemek uğruna farklı yollara müracaat edemeyecek” sözleriyle yorumladı.

KAYITLI ARAÇ SAYISINA SINIRLAMA

Yeni trafik sigortası düzenlemesinde, bir kişinin üzerine kayıtlı araç sayısına da kısıtlama getirildi.

Noyan Doğan şunları kaydetti: “Herkes şahıs gibi trafik sigortasını yaptırıp, ticari olarak kullanıyorlardı. 1 Ocak 2026'dan sonra bu şöyle değişiyor. Beş araca kadar kendi üzerinizde eğer şahıssanız, trafik sigortasını yaptırabilirsiniz. Beşten sonra altı ve yedinci araçlar artık tüzel kişiliğe geçiyor ve otomatik olarak trafik sigortasına daha yüksek prim ödeyecekler.”

Sigorta poliçesini süresini dolmadan yenileyenlerse, aradaki sürede yaşanabilecek bir kazada, bir sonraki yıl hasarsızlık indiriminden faydalanamayacak.