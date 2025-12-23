Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenilirken, çeşitli hediyeler dağıtıldı, çocuklarla birlikte oyunlar oynandı ve renkli anlar yaşandı. Programda çocukların mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm dikkat çekerken, ziyaretin en anlamlı kazanımının öğrencilerin yaşadığı sevinç olduğu ifade edildi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, eğitimin ve çocukların gelişiminin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, özellikle köy okullarına yönelik bu tür gönül buluşmalarının çocukların moral ve motivasyonuna önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Civan, geleceğin teminatı olan çocukların her alanda desteklenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Civan, “Geleceğe umut olmak için buradayız, yarınlar için birlikteyiz” mesajını paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi