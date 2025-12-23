Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen gece, yoğun ilgi gördü; davetiyelerin günler öncesinden tükendiği ve salon kapasitesi nedeniyle çok sayıda talebin geri çevrildiği bildirildi. Programa Çorum İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Tolga Yetişen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, HGYD Başkanı Birkan Demirci, Ankara Çerkes Derneği Başkanı Yusuf Hatug, Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, Merzifon Çerkes Derneği Başkanı Fatih İzci, Hamamözü Çerkes Derneği Başkanı Ayhan Duman, çevre il ve ilçelerden çok sayıda dernek başkanı ve davetli katıldı.

Sunuculuğunu Sedef Zengin’in üstlendiği gecede, Ankara Çerkes Derneği Halk Oyunları Ekibi Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Kafkas kültürünün en seçkin örneklerini görsel şovlar ve etkileyici koreografilerle sunan ekip, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Program, Kafkas danslarının zarafeti ve dinamizmiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Gecede ayrıca Ankara Çerkes Derneği’nin müzik grubu Badin, geleneksel mızıka, akordeon ve garmonun yanı sıra tuşlu, telli, yaylı ve üflemeli çalgılarla sahne aldı. Grup, Çerkesçe eserleriyle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında, dernek faaliyetlerine katkı sunan bağışçı ve emektarlara plaket takdim edildi. Kültürel birlikteliğin yanı sıra vefanın da öne çıktığı gece, katılımcılardan tam not aldı.

Geceye katılan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine verdikleri önemi vurguladı. Programa sürpriz bir şekilde katıldığını belirten Yağbat, kendisini protokol üyesi olarak değil, “içlerinden biri” olarak gördüğünü ifade etti.

Belediyenin, şehrin emanetini adaletli bir anlayışla yönettiğini belirterek kültürel birlikteliğin önemine de dikkat çeken İsmail Yağbat, insanların bir araya gelerek kültürlerini yaşatmasının milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin yeni yönetiminin önemli projelerle yola çıktığını ve geceye katkı sağlayanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Haziran ayında göreve gelen Dernek Başkanı Ömer İder ise yaptığı konuşmada Xabze’nin yalnızca bir töre değil; bir duruş, bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Kültürün geçmişten geleceğe taşınmasının önemine dikkat çeken İder, gençlerin çalışmaları ve kültüre sahip çıkma heyecanının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi

İder: “Bizler, yüzyıllardır aynı kültürün sofrasında oturan, aynı ezgilerle duygulanan ve aynı değerlerle ayakta duran bir halkız. Bugün burada, geçmişten geleceğe taşıdığımız bu köklü kültürün bir parçası olmak için bir aradayız. Bu akşam yalnızca bir eğlenceyi değil; birlik olmanın gücünü, dayanışmanın sıcaklığını ve atalarımızdan devraldığımız ahlaki mirası paylaşıyoruz. Her halujda emeği, her ezgide tarihi, her dansta ise yüzyılların ruhunu hissediyoruz.Derneğimiz, kültürümüzü yaşatmak için çıktığı yolda sizlerin desteğiyle her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Özellikle gençlerimizin çalışmaları, gayretleri ve kültürümüze gösterdikleri hassasiyet bizleri gururlandırıyor. Onların bu mirası taşıma heyecanı, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bu anlamlı geceyi hazırlayan ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Misafirperverliğin, kardeşliğin ve birliğin daim olmasını diliyorum” dedi.Gecede, Çorum Kafkas Kültür Derneği tarafından ilk kez yayımlanan “Nesij” dergisi de tanıtıldı. Derginin editörü Eda Nur Ceylan, Nesij’in gençlerin enerjisi ile büyüklerin birikimini bir araya getiren ortak bir kültür hafızası olduğunu ifade etti.Nesij Yıl Sonu Kültür Gecesi, Çorum’da Kafkas kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.