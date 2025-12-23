Buluşmada ilimizde edebiyat alanında yürütülmesi planlanan çalışmalar ele alınırken, öğretmenlerin yaratıcı fikir ve önerileri dinlendi. Toplantı kapsamında, edebiyatın eğitimle buluşturulması, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve öğretmenlerin üretkenliğini destekleyecek projeler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Cemil Çağlar, öğretmenlerin edebiyat ve kültür alanındaki katkılarının eğitim ortamlarını zenginleştirdiğine dikkat çekerek, bu tür buluşmaların yeni ve nitelikli projelerin ortaya çıkmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Toplantı, edebiyat ve kültür temelli çalışmaların daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik ortak hedeflerin belirlenmesiyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR