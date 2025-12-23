Muharrem Kavuklu’nun eşi, Aslı ve Celal Kavuklu’nun annesi, Körücek Köyü İzmir Dernek Başkanı Cengiz Hasan Kavuklu’nun halası, Nazente, Emine, Nilüfer, merhum Müslüm ve merhum Celal Kavuklu’nun kardeşi olan Güler Kavuklu, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle organ nakli beklediği sırada vefat etti.

Merhumenin cenazesi İzmir’de ikindi namazının ardından Soğukkuyu Kabristan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Örnekköy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK