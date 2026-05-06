Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün babası, 83 yaşındaki Bahattin Ünlü hayatını kaybetti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenilen Bahattin Ünlü, bugün yaşamını yitirdi.

Merhum Bahattin Ünlü’nün cenazesinin, 7 Mayıs Perşembe günü Kargı ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Bahattin Ünlü’nün vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayat ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu.