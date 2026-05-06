Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zehirlenme olayının ardından ÇORUM HABER ihbar hattımıza çok sayıda görüntü ulaştı. Daha önceki zamanlarda çekilen görüntülerde yemeklerin içinden tel, kıl, taş ve yoğun yağ parçaları çıktığı öne sürüldü.

Görüntüler, öğrencilerin yemekhanede sağlıklı, hijyenik yemeğe erişmekten ne kadar uzak olduğunu gösterdi.

Öğrenciler, yurtta sunulan yemeklerin uzun süredir hijyen ve kalite açısından yetersiz olduğunu öne sürerek yetkililerden çözüm talep etti. Yemeklerin sağlıksız koşullarda hazırlandığını iddia eden öğrenciler, denetimlerin artırılmasını istedi.