Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha Expo’da yerini alan Sungurlu’nun gururu ARCA Savunma’nın standını ziyaret etti.

Sungurlu OSB’de faaliyet gösteren ARCA Savunma, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına katıldı.

ARCA Savunma’nın standını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ziyaret etti.

ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Rodoplu ile Savaş Balçık ziyaretçilerle yakından ilgilenerek ağırladı.

İsmail Terlemez, ürünler hakkında bilgiler vererek Sungurlu’da bulunan 1500 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesisin maketini hazırlatıp fuarda tanıttı.

Muhabir: SELDA FINDIK