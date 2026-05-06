Ülke genelinde marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünlerin satışına yönelik şikayetler sürerken, benzer bir durum Çorum’da yaşandı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, 4 Mayıs Pazartesi günü bir zincir marketin Kubbeli şubesinden indirimli tel peynir satın aldı. Ürünü tükettikten sonra aile bireylerinde mide rahatsızlığı görüldüğünü belirten vatandaş, durumu fark edince peyniri yeniden kontrol etti. Yapılan incelemede paketin alt kısmındaki peynirlerin küflendiği ortaya çıktı.

"SON KULLANMA TARİHİ SİLİNMİŞ!"

Durumu Alo 174 Gıda Hattı’na şikâyet ettiğini belirten vatandaş, şunları söyledi:

“Marketten indirimli diye aldığımız tel peynirlerin üst kısmında bir sorun yoktu. Ancak altını kontrol ettiğimizde yeşil küflerle karşılaştık. Paketin üzerinde ise son kullanma tarihinin silinmiş olduğunu fark ettik. İndirimli ürün adı altında bu şekilde satış yapılması kabul edilemez. Amacım, başka vatandaşların da bizim gibi mağdur olmaması.”

Yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatması beklenirken, uzmanlar tüketicilere özellikle indirimli ürünleri satın alırken ambalaj, son kullanma tarihi ve ürün bütünlüğünü dikkatle kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.