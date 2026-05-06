Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2025 Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödülleri” kapsamında, HİTÜ İlahiyat Fakültesi “Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)” ödülüne layık görüldü. Hitit Üniversitesi böylelikle 15’inci bayrak ödülünü kazanmış oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödülleri kapsamında bayrak ödülü ve adaylığı kazanan eğitim birimlerine bayrak ve belgeleri Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından takdim edildi.

ÜÇ ALANDA ÖDÜL

ADAYI GÖSTERİLDİ

HİTÜ İlahiyat Fakültesi, elde ettiği “Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)” ödülünün yanı sıra 2026 yılı için “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak)” ödülüne aday gösterildi.

Öte yandan, Spor Bilimleri Fakültesi “Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)”, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü ise “Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)” ödüllerine aday gösterildi.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ

Engelli bireylerin kampüs içerisindeki mekanlara, eğitim öğretim ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılından bu yana “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Program Nişanı” olmak üzere iki kategoride “Engelsiz Üniversite Ödülleri” veriliyor.

Engelsiz Üniversite Bayrakları; Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitim Öğretimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç alanda verilirken Program Nişanı ise programlarını, farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelere takdim ediliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR