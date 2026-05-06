Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, “Dünya Astım Günü” dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Afacan, Dünya Astım Günü’nün her yıl Mayıs ayının ilk haftasında, astım hastalığına ilişkin farkındalığın artırılması, hastalığın doğru yönetimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla anıldığını belirtti.

Astımın; hava yollarının kronik inflamasyonu ile karakterize, ataklar halinde seyreden ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabilen bir solunum yolu hastalığı olduğunu ifade eden Afacan, düzenli takip ve doğru tedavi ile hastaların büyük bir kısmının normal yaşamlarını sürdürebildiğini kaydetti.

Astım yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Afacan, tetikleyici faktörlerden (alerjenler, sigara dumanı, hava kirliliği vb.) kaçınılması, hekim tarafından önerilen tedavinin düzenli ve doğru şekilde uygulanması, inhaler cihazların doğru kullanımının sağlanması ve hastalığa ilişkin farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eczacıların, astım hastalarının tedaviye uyumunun artırılması, ilaçların doğru kullanımının sağlanması ve hastaların bilgilendirilmesi süreçlerinde aktif rol üstlendiğini belirten Afacan, astımın kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Afacan, doğru bilgi, düzenli tedavi ve bilinçli yaklaşım ile hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini ifade ederek, toplumun tüm kesimlerini astım konusunda bilinçli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ