Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, görevini yönetim kurulu üyesi Ali Enes Özer’e devretti.

Görevlendirmenin, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Selçuk Efe ile Teşkilat Başkanı Cabir Bilikçi tarafından yapıldığı bildirildi.

Görev devrine ilişkin açıklamada bulunan Furkan Murat Köse, gençlik kolları başkanlığı görevini birlikte yol yürüdükleri Ali Enes Özer’e devrettiklerini belirterek, görev süresi boyunca davaya hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti. Köse, bundan sonraki süreçte de teşkilatın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Görevi devralan Ali Enes Özer ise üstlendiği sorumluluğun bilinciyle hareket edeceklerini belirterek, gençliğin enerjisini sahaya yansıtarak çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Özer, bugüne kadar özveriyle görev yapan Furkan Murat Köse’ye teşekkür etti.

