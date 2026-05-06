Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 60 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye müracaat etti.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çok sayıda öğrenci, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Zehirlenme ihtimalinden şüphelenen öğrenciler yurdun yanındaki hastaneye başvurdu.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.