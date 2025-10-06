Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesi kapsamında Çorum merkeze 1.200, Sungurlu, Osmancık ve Alaca'ya 300, İskilip’e 400 ve Bayat'a 200 olmak üzere toplam 2.700 konut yapılacağı kaydedildi.

Milletvekilleri ve İl Başkanı Alar tarafından yapılan açıklamada, “Bu yatırımın ilimize ve ilçelerimize gelmesinde büyük emeği ve katkısı olan başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilimiz ve ilçelerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ