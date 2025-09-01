Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi (MİA), İsrail ile İran arasında yaşanan ve bölgede dengeleri sarsan 12 günlük savaşa dair çarpıcı bir analiz yayımladı. MİA'nın raporundaki en dikkat çekici çağrılardan biri "kitlesel sığınak" vurgusu oldu. Raporda, "Stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir" ifadeleri yer aldı. Orta Doğu'da son yaşanan savaş ve gerilimler sırasında MİT Akademisi'nin hazırladığı raporlar doğrultusunda TOKİ ise çalışmalara başladı. Türkiye'nin sığınak altyapısı tehditlere uygun hale getirilecek. TOKİ 81 ilde modern sığınaklar yapacak. Başta millet bahçelerinin altı olmak üzere birçok alana sığınakların inşa edilmesi bekleniyor.

"120 GÜN İÇERİSİNDE HEPSİ BİTEBİLECEK"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu, hükümetimiz gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, afet ve sel var" diye konuştu.

"HER BİR KİŞİYE BİR METREKARE DÜŞECEK"

Açıklamasını sürdüren Karslıoğlu, "TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak. Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.