Emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyaları eylül ayıyla birlikte yenilendi. Maaşını taşımak isteyen emekliler için nakit ödemelerin yanında kredi kartı aidatsız kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkânları gibi birçok fırsat da sunuluyor.

Bankaların rekabeti artarken, promosyon ödemelerinin 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Hem kamu hem de özel bankaların açıkladığı kampanyalar dikkat çekerken, emeklilerin hangi bankada ne kadar promosyon alabileceği merak konusu oldu.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Garanti BBVA

1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus

Toplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.

Akbank

Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.

İş Bankası

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.

Halkbank

SGK emeklilerine özel olarak 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor. Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Vakıfbank

Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor:

10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL

Ziraat Bankası

Promosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

EMEKLİLER İÇİN FIRSATLAR ÇEŞİTLENDİ

Bankaların sunduğu nakit ödemeler yanında ek avantajlar da dikkat çekiyor. Emekliler, ihtiyaçlarına göre en avantajlı bankayı seçerek hem promosyon ödemelerinden hem de ekstra fırsatlardan faydalanabiliyor.

PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmak zorunda. Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor. Bazı bankalar başvuruları mobil bankacılık ya da şube aracılığıyla kabul ediyor.