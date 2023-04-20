Ülkemizi yasa boğan depremler nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk karşıladığımızı dile getiren CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Acılarımız büyük ama baharları karşılayacağımız, umut dolu bir geleceğin çok yakın olduğunu biliyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı’nın dayanışma duygularımızı artırmasını, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler getirmesini dileyen Tokgöz, “Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm Çorumlular olarak büyük coşku ve gururla kutlayacağız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ulusumuzun bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Bayramlar umudun, sevginin, birlik, beraberlik ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Çorum’da ve tüm Türkiye’de dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde çifte bayram ve çifte mutluluğu bir arada yaşayacağız.

Tüm hemşerilerimizim Ramazan Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı, baharları karşılayacağımız nice mutlu, umut dolu bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

