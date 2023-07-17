Bazı çevreler tarafından sanki seçim sürecinin sona ermiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Tokgöz, şuana kadar Yavruturna ve Kale Mahallelerinde seçimlerin sona erdiğini, önümüzdeki günlerde 12 mahalle ve merkeze bağlı köylerde de delege seçimlerinin yapılacağını kaydetti.

Kamuoyunda delege seçimleriyle ilgili yapılan bazı haber ve yorumların Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiye yakışmadığını ve kimsenin CHP’lileri birbirine düşüremeyeceğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, “CHP, demokrasimizin yapıtaşıdır. Bazı partiler gibi yöneticilerini atamayla değil, tabandan seçerek, demokrasinin en güzel örneğini sergilemektedir.

Bizler CHP’de görev almaktan ve partimize hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduk ve duymaya da devam ediyoruz. CHP ailesinin içine fitne tohumları atmaya kalkanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Biz parti içi muhalefetimizle de bir ve bütünüz ve bu partide görev almaktan şeref duyuyoruz” dedi.

Önümüzde önemli bir yerel seçim olduğunu dile getiren Tokgöz, “Yerel seçimleri de yine birlik ve beraberlik içerisinde başarılı bir şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Bizde sen-ben kavgası yok ve asla olamaz. Bizim parti geleneğimizde küslük te olmaz. Bu günlere nasıl beraber geldiysek bundan sonrada beraber yol yürümeye devam edeceğiz.

Elbette ki bayrak değişimleri yaşanacaktır. Ancak delege seçimleri sonuçlanmadan zafer ilan etmek hiç etik değil ve bu kutsal göreve aday olan arkadaşlarımızın şevkini kırmakta ve onları incitmektedir. Buradan tüm parti üyelerimize sesleniyorum. Lütfen kişilerin başarısı için değil, partimizin başarısı için kitlenelim” ifadelerine yer verdi.