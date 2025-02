Vali Çalgan ile bir süre görüşen İl Koordinatörü Yalvaçer, 2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar, tamamlanan IPARD I ve IPARD II dönemlerinde yapılan destekler ve fon kullanımı ile uygulanmaya başlayan IPARD III dönemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

“TKDK TARIMI VE KIRSALI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Vali Çalgan, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nün 2013 yılından günümüze kadar geçen süreçte yatırım tutarı 2,5 milyar lirayı aşan 1245 projeye 1 milyar 280 milyon lira hibe ödediğini belirterek, “2 binin üzerinde insanımıza istihdam sağlamıştır. Ödenen bu hibenin Euro cinsinden tutarı 42 milyon 250 bin eurodur. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutularak yatırımcılara ayrıca bir destek daha sağlanmıştır.

2024 yılı özelinde ise İl Koordinatörlüğümüz, yatırım tutarı 156 milyon lirayı bulan 16 projeye 65,5 milyon lira hibe ödemiştir” dedi.

“YATIRIMLAR YÜZDE 50 İLE YÜZDE 75

HİBE ORANIYLA DESTEKLENİYOR”

Vali Çalgan, açıklamasının devamında şu bilgilere yer verdi:

“TKDK, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programıyla; süt, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, kırmızı ve beyaz et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, yumurta işleme, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, yem bitkileri ekilişinin de dahil edildiği bitkisel üretim için makine ekipman, tıbbi ve aromatik bitki işleme, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek vermektedir.

Destek; yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarını içermektedir. Sektörüne göre değişmekle birlikte projelerin 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 50 ile yüzde 75 oranında hibe verilmektedir. Yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutulmaktadır. Hem genç hem de kadın girişimcilere proje seçiminde pozitif ayrımcılık uygulanarak bu girişimcilerin öne çıkması sağlanmaktadır.”

“IPARD III PROGRAMI UYGULANMAYA BAŞLADI”

“TKDK, IPARD I döneminde Çorum’da ilk hibe ödemesini 2013 yılında yapmıştır. Ardından uygulanan IPARD II Programı ise 2024 yılı sonunda başarıyla tamamlanmıştır.

Bu kapsamda açılan proje çağrılarıyla program tarafından destek verilecek ilk projeler alınmıştır. 2025 yılı şubat ayı ortalarında TKDK Başkanlığı tarafından yıl içerisinde açılacak proje çağrılarına yönelik bir takvim ilan edilecek olup, yatırımcılarımızın önceden projelerini hazırlamalarına imkan sağlanacaktır. İl Koordinatörlüğümüzün tüm personeli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yatırımcılarımızın yanındadır. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmaları, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almaları menfaatlerine olacaktır.

İlimize geride kalan 11 yılda 1245 yatırımı kazandıran değerli yatırımcılarımızı, bu yatırımların hayata geçmesinde özveriyle çalışarak katkı sağlayan TKDK İl Koordinatörlüğümüzün yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. IPARD III döneminde de aynı özveriyle çalışmalarına devam etmelerini bekliyorum.”

