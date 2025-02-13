Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü’nün etkinlik ve çağrıları, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, çok sayıda yeni üye kaydı oluşturuldu.

APARTMAN TOPLANTISI

CHP İl Başkanlığı, gerek vatandaşın derdini bizzat yerinde dinlemek, gerekse partinin üye seferberliğine katkı sağlamak amacıyla “apartman toplantıları” başlatmıştı. Geçtiğimiz hafta Bahçelievler Mahallesi ile başlayan apartman toplantılarının ikincisi Yavruturna Mahallesi’nde yapıldı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve parti yöneticileri, apartman toplantısı sırasında vatandaşlarla sohbet ederek üye olmak isteyenlerin kayıtlarını yaptı.

İKTİDARA KIRMIZI KART

Toplantı sırasında vatandaşlar, gidişattan memnun olmadıklarını dile getirerek, iktidara “kırmızı kart” göstererek, seçim sandığının getirilmesini istedi.

Halkı parti binasına çağırmak yerine halkın ayağına giderek hizmet etme yolunu seçen CHP İl Başkanlığı, sıcak ilgi ve takdirle karşılandı.

Apartman sakinleri, CHP’li yöneticilerle sohbet edip sorunlarını dile getirirken, ülke ve yerel gündeme ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, apartman toplantılarının değişik mahallelerde devam edeceğini bildirdi. Solmaz ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ile başlayan üye kampanyasının hız kesmeden süreceğini, parti binasının her gün saat 21.00’e kadar açık olacağını dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ