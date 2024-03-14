Edinilen bilgiye göre, Cengiz D. yönetimindeki 19 BL 619 plakalı dolap yüklü TIR, Çorum Mecitözü istikametinden Amasya’ya seyir halindeyken Kaleboğazı köyü mevkiine geldiği esnada kontrolden çıktı. Devrilen TIR’ın kupası adeta şahlanarak asılı kaldı.

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Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Feci kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiyecilerin uzattığı merdiven yardımıyla alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Editör: İHA AJANS