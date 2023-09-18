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HİTÜ İkbalkent Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, akademisyenler, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.

Törende açış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mesut Sezikli, “2006 yılında kurulan Tıp Fakültesi’nde 17’nci yılı geride bıraktık. Gazi Üniversitesi bünyesinde başlayan Tıp Fakültesi öğrenci eğitimimiz, 7. yılında ilimizde devam ediyor” dedi.

İki ay önce ilk mezunlarını verdiklerini belirten Sezikli yeni başlayan öğrencilerin 3 yıl boyunca mevcut kampüste eğitim alacaklarını daha sonra ise, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.

2017 yılından itibaren Hitit Üniversitesi’ne öğrenci kabulünün yapıldığını belirten Sezikli, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 62 öğrenci ile çıktığı yolculukta yeni başlayan 151 öğrenci ile öğrencisi sayısını 885’e çıkarttığını belirtti.

“Artık her yıl 134 öğrenci alıyoruz” diyen Sezikli, “Sayının artmasının sebebi ise fiziksel şartların artması ve yıllar içinde atılan doğru adımların sonucu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sezikli ayrıca, “toplam 16 profesör, 38 doçent, 49 doktor öğretim üyesi hocamızla hem eğitimi hizmeti hem de hastanede Çorum ve çevre illerimize sağlık hizmeti veriyoruz” dedi.

ÖZTÜRK, “BÖLGENİN EN İYİ AKADEMİK KADROSUNA SAHİBİZ”

Tıp Fakültesi’ne Türkiye’nin her yerinde öğrenci aldıklarını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademik kadro olarak bölgenin en iyi Tıp Fakültesi’ne sahip olduklarını ifade etti.

Öztürk; “Tıp Fakültemize 81 ilden öğrencilerimizi alıyoruz. Bu yıl sadece 3 öğrencimiz Çorum’dan Tıp Fakültemize katıldı. 2017 yılında fakültemize öğrenci alımına başladık ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarımızı verdik. 21 öğrenci ile başladık şu anda 885 öğrencimiz var” diye konuştu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de örnekleri az bulunan özel çalışmaların da yapıldığını anlatan Öztürk;

“Sağlık Bakanlığımız muazzam bir imkanla Türkiye’de sayılı iş ve işlemlerin yapıldığı bir hastaneyi üniversitemiz işbirliğiyle elverişli hale getirdi. Sadece tedavi ve ameliyatlar değil, bunun dışında çok Türkiye’de özel çalışmaların yapıldığı bir Tıp Fakültesi ve öğretim üyelerimiz hastanede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hastanemizde 4 yıl boyunca yapılan tıbbı müdahaleler 5 milyonu geçmiş durumda. Çorum nüfusunun 500 bin olduğunu düşündüğümüzde 5 yıl boyunca sadece Çorumlulara değil, bölge illere de hizmet verildiğini görürsünüz. 2022 yılında 45 bin 780 ameliyat gerçekleştirilmiş durumda.

Türkiye’de sadece üç merkezde yer alan Diyabetik Ayak Merkezimiz var. Aynı şekilde Kardiyak Rehabilitasyon Merkezimiz var ki oda sadece kapasitesi ile değil özellikleri ile bölgede çok önemli bir yere sahip. Organ nakli dışında her türlü cerrahi müdahalenin yapılabileceği alt yapımız var.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda da Türkiye’de önde gelen çalışmaları bizler yapıyoruz. Sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da ciddi işbirlikleri içindeyiz. Hastanemiz her geçen yıl verdiği altyapı imkan ve destekleri ile hocalarımızın bu çalışma alanlarının klinik anlamda insana dokunur yönüyle çok işler başardığı gibi yerel ve lokalde de zaten bölgede farkını hissettirmiş durumda. İşte öğrencilerimiz böyle bir ortamda eğitim alacaklar.” ifadelerini kullandı.

AŞGIN “ÖĞRENCİLERE HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ”

Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrencilere her geçen gün daha fazla sevecekleri bir şehre geldiklerini söyledi.

“Bizim şehrimiz, ticareti ve sanayisi bakımından etraftaki büyük şehirler dahi olmak üzere birkaç katı daha büyük, ticarete ve ekonomiye sahip bir şehir” diyen Aşgın, çevre şehirlerin tarımsal rekolte bakımından, kültür ve tarih bakımından Çorum ile yarışamayacaklarını belirtti.

Belediye olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Aşgın, bir çok büyük şehirde bile olmayan imkanları belediye olarak sunduklarını söyledi.

Çorum’un öğrenci dostu bir şehir olduğunu dile getiren Aşgın, öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti.